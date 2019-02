Zwei Ärztezentren innerhalb von sechs Kilometern in Planung

Der vielbeklagte Ärztemangel scheint rund um Eisenstadt kein Thema. Denn neben dem 2008 eröffneten Gesundheitszentrum in der Landeshauptstadt befinden sich wenige Kilometer entfernt zwei weitere Zentren entweder bereits in Umsetzung (Hornstein) oder erst in der Planung (Neufeld). Beide Gemeinden rund um den Neufelder See und mit direkter A3-Anbindung boomen und kratzen inklusive Nebenwohnsitzern an der 4000-Einwohner-Grenze.