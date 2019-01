Einem Land gehen seine Ärzte aus

Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm: Die Grippe trat bisher in diesem Winter in Österreich erst sporadisch auf. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die heurige Influenza-Welle ausbricht und einmal mehr die Spitalsambulanzen und Hausarzt-Ordinationen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Und das in einem der wohlhabendsten Ländern der Welt.

Dabei sollte eigentlich alles eitel Wonne sein, wenn man der Statistik glaubt: Laut Daten der OECD verfügt europaweit nur Griechenland pro Kopf über mehr Ärzte als Österreich. Seit Jahren streiten Ärztevertreter und Ökonomen über die Aussagekraft dieser Zahlen.