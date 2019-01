Gemeindearzt: „Gesundheit für die Patienten geopfert“

Mehr als 30 Jahre lang war die Pöchlarner Straße 24 eine wichtige Adresse für viele Patienten. Seit Ende September aber bleibt die Eingangstür durchgehend zugesperrt. Den plausiblen Grund können die Bewohner auf einem weißen Zettel über der Türklinke nachlesen: „Die Ordination ist ab sofort wegen Erkrankung des Arztes geschlossen“. Obwohl Gemeindearzt Johannes Bergauer bis Jahreswechsel weiterarbeiten wollte, musste er frühzeitig aufgeben. Wer den ehemaligen Gemeindearzt kennt, weiß ganz genau, dass ihm das alles andere als leicht gefallen ist. „Ich konnte nicht mehr. Die Schmerzen waren schon unerträglich“, erzählt der 62-Jährige im Gespräch mit dem KURIER. Auf seinen Röntgenbildern war von einem Hüftgelenk so gut wie nichts mehr zu sehen. „Wenn man so will, habe ich meine Gesundheit für die Patienten geopfert“, sagt Bergauer. Seit seiner Operation bewegt er sich mit Krücken vorwärts – so lange, bis alles gut verheilt ist.

Sein Ende als Allgemeinmediziner hat sich Bergauer in seiner Gemeinde ganz anders vorgestellt. Eigentlich hatte er vor, rechtzeitig einen Nachfolger aufzubauen. „Ich wollte einen Jungarzt langsam in den Job hineinwachsen lassen. Es kamen Mediziner nur zum Schnuppern. Mehr wurde daraus leider nicht“, bedauert Bergauer.