Bittere Pillen im Kampf um ärztliche Hausapotheken

Bundesweit existieren insgesamt 880 ärztliche Hausapotheken. Im Vergleich dazu gibt es in Österreich 1370 öffentliche Apotheken und fast 30 Filialapotheken. Aus Sicht der österreichischen Apothekerkammer ist die Trennung von Arzt und Apotheke aber wesentlich, um mit dem „bewährten Vier-Augen-Prinzip“ etwaige Medikationsfehler verhindern zu können.

Doch dort, wo öffentliche Apotheken fehlen – betroffen sind meistens Landgemeinden –, dürfen Allgemeinmediziner die Nahversorgerrolle mit einer begrenzten Anzahl an Medikamenten übernehmen. Kilometer und Ortstafeln entscheiden darüber, ob ein praktischer Arzt eine Hausapotheke führen darf. Für manche Landärzte ist es sogar ein wichtiges Geschäft, um zu überleben.

Sperrt eine öffentliche Apotheke in der Umgebung auf, kommt es nicht immer zur freiwilligen Schließung der ärztlichen Hausapotheke, wie das Beispiel in Schwadorf, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, zeigt.