Kontrollen wirken: Weniger Schrott-Lkw auf Burgenlands Straßen

Nur wenn dabei der Verdacht auf Mängel am Fahrzeug auftauche, komme der 13 Meter lange, 2,5 Meter breite und fast vier Meter hohe Prüfzug zum Einsatz, mit dem Asfinag-Spezialisten Bremsen, Lenkung, Radaufhängung, Rahmen, Achsen und Beleuchtung genauer unter die Lupe nehmen. Etwaige Beanstandungen werden in einem Gutachten festgehalten. Sie sind in drei Kategorien eingeteilt, wie Abteilungsleiter Walter Riepler erklärt: Bei leichten Mängeln wird kein Bußgeld fällig. Bei schweren kommt es zur Anzeige, eine Weiterfahrt ist aber grundsätzlich möglich. Bei „Gefahr in Verzug“ werden allerdings die Kennzeichen abgenommen, der Lkw muss zur Reparatur abgeschleppt werden.