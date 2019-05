Lkw-Kontrollen im Burgenland: Für ein Drittel war Fahrt zu Ende

Schwerfahrzeuge standen am vergangenen Wochenende im Visier der Polizei. 22 Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland haben die zwei stark frequentierten Transitrouten – die A4 beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und die B65 bei Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) – ins Visier genommen. Dabei wurden Lenker und Fahrzeuge auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft, erklärt der Chef der Landesverkehrsabteilung Burgenland, Oberst Andreas Stipsits.

Die Bilanz: Etwa einem Drittel der kontrollierten Schwerverkehrsfahrzeuge (27 Lenkern) wurde die Weiterfahrt wegen Gefahr in Verzug untersagt. Es wurden 77 vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Kaution, die so lange einbehalten wird, bis das Verwaltungsstrafverfahren abgeschlossen ist.