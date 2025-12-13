Kommt Burgenland im zweiten Anlauf bei "Neue Eisenstädter" zum Zug?

Seit das Land Burgenland als Aufsichtsbehörde vor fast genau zwei Monaten die Ergebnisse einer Sonderprüfung der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft "Neue Eisenstädter" (Nebau) präsentiert und die Gesellschaft unmittelbar danach unter Kuratel gestellt hat, stehen die Zeichen auf Sturm. Das Land hat einen U-Ausschuss angekündigt und lanciert über Medien immer wieder Vorwürfe gegen die Nebau und deren Eigentümer - Raiffeisenlandesbank Burgenland und eine Beteiligung der Erste Bank.

Die Nebau wehrt sich vor dem Landesverwaltungsgericht gegen die Einsetzung eines Regierungskommissärs. Die zentralen Vorwürfe des Landes: Die Nebau soll zu hohe Zinsen verrechnet haben und Anlegerwohnungen verkauft haben, was gegen das Prinzip der Gemeinnützigkeit verstoße. Die Nebau hat das zurückgewiesen und verweist auf eigene Gutachten.

Abseits dieser öffentlichen Auseinandersetzung dürften die Streitparteien aber im Gespräch geblieben sein. Am späten Freitagabend verdichteten sich jedenfalls die Anzeichen, dass das Land im zweiten Anlauf sein Ziel, die Übertragung der Wohnbaugesellschaft ans Land, erreicht.

Laut zweier voneinander unabhängiger Quellen sollen sich das Land und die Eigentümer darauf geeinigt haben, dass das Land 70 Prozent der Nebau übernimmt, die beiden bisherigen Eigentümerbanken den Rest. Die Stadt Eisenstadt, die einen Minianteil hält, will auf ihr Vorkaufsrecht verzichten. Für den 22. Dezember wurde eigens dafür eine außertourliche Gemeinderatssitzung einberufen.