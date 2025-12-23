Neue Eisenstädter: Land Burgenland wird Mehrheitseigentümer

Das Land Burgenland, die Raiffeisen Landesbank Burgenland und die Erste Bank Österreich haben sich auf eine strategische Kooperation zur Zukunft der Neuen Eisenstädter gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. geeinigt. Ziel ist eine klare Ausrichtung auf leistbares Wohnen und Mietwohnungsbau. Mehr dazu in Kürze.

Neue Eisenstädter KURIER-Berichte über die Causa "Land will Neue Eisenstädter übernehmen".

Das Land übernimmt dabei 70 Prozent der Anteile an der Gesellschaft, die rund 5.000 Wohnungen mit etwa 10.000 Mieterinnen und Mietern verwaltet. Jeweils 35 Prozent der Anteile stammen von der Raiffeisen Landesbank Burgenland und der UBG, einer Tochter der Erste Bank Österreich. Die bisherigen Eigentümer behalten eine Sperrminorität, die Stadt Eisenstadt bleibt mit 0,04 Prozent beteiligt. Der Kaufpreis liegt gesetzlich festgelegt bei rund 7 Millionen Euro. Mit der neuen Eigentümerstruktur erhält das Land die Mehrheit im Aufsichtsrat und kann die strategische Ausrichtung künftig maßgeblich mitbestimmen.

Durch den Einstieg des Landes soll sich die Bonität der Neuen Eisenstädter verbessern, was günstigere Finanzierungskonditionen und langfristig stabile Mieten ermöglichen soll. Der Fokus liegt auf einer Bau-Offensive im Mietbereich, während Anlegerwohnungen nur noch in Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig sind. Auch Mietkäuferinnen und Mietkäufer sollen künftig die Möglichkeit erhalten, ihre Wohnungen zu attraktiven Konditionen zu erwerben.