„Neue Eisenstädter“: Beschwerde und U-Ausschuss beschäftigen das Land

Die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ hat eine Beschwerde gegen die Bestellung eines Regierungskommissärs eingebracht. Laut Landesmedienservice ist sie bereits beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) eingelangt. Das Land sieht der Beschwerde gelassen entgegen und verweist auf die Ergebnisse der Sonderprüfung, die Verstöße gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) festgestellt haben soll.

Die Causa "Neue Eisenstädter" im Überblick Der KURIER hat laufend über die Entwicklungen berichtet.

In der Beschwerde werde unter anderem argumentiert, dass vor Erlassung des Bescheids keine Stellungnahmen eingeholt wurden. Das Land betont jedoch, dass das Verwaltungsverfahren Fälle kennt, in denen ein Parteiengehör nicht verpflichtend ist. U-Ausschuss im Kulturzentrum Eisenstadt Der Regierungskommissär wurde am 15. Oktober eingesetzt und ist seitdem im Unternehmen tätig. Die Sonderprüfung hatte der Wohnbaugesellschaft unter anderem vorgeworfen, zu hohe Kreditzinsen verrechnet und Wohnungen unrechtmäßig verkauft zu haben. Das Land hält daran fest, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und Gesetzeskonformität herzustellen.