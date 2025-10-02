Burgenland vor Übernahme der „Neuen Eisenstädter“

Das Land dürfte nun fix die Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ (Nebau) übernehmen. Der Kauf soll kurz vor Vertragsabschluss stehen, berichtete das Nachrichtenmagazin profil am Donnerstag online.

Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hieß es dazu wie schon bei einer früheren Anfrage des KURIER, Gerüchte würden nicht kommentiert.