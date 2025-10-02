Frühere ÖVP-Ministerin Andrea Kdolsky heuert im roten Burgenland an

Die frühere ÖVP-Gesundheits- und Familienministerin Andrea Kdolsky (62) übernimmt die Planung und Leitung des Maggie’s Centre in Oberwart. Das Zentrum, das an die Klinik Oberwart angebaut wird, soll Krebspatienten und ihren Familien künftig psychosoziale Unterstützung in einem offenen und freundlichen Umfeld bieten.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil betonte bei der Präsentation die Bedeutung dieser Personalentscheidung: „Andrea Kdolsky ist für diese Aufgabe die ideale Besetzung – mit ihrer Expertise in der Gesundheitspolitik, ihren medizinischen Kenntnissen und auch als Betroffene.“ Erst im Sommer hatte Kdolsky ihre eigene Krebserkrankung öffentlich gemacht. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Medizin und im Gesundheitsmanagement bringe sie, so Doskozil, sowohl fachliches Know-how als auch persönliches Engagement in das Projekt ein. Ziel sei es, das Maggie’s Centre rasch und effizient umzusetzen.

Die Vorbereitungen sind bereits weit fortgeschritten: Eine Zusage der internationalen Maggie’s-Organisation liegt vor, ein Architekturwettbewerb wird vorbereitet. Kdolsky selbst bezeichnet ihre neue Aufgabe als persönliche Mission: „Ich möchte Menschen mit einer Krebsdiagnose einen Raum schaffen, in dem sie abseits des Klinikalltags Beratung, Austausch und Rückzugsmöglichkeiten finden.“