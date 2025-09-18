Neue Fachbereiche in der Klinik Oberwart: Vollbetrieb ab 2026 geplant

Das Spektrum der medizinischen Versorgung wird erweitert. Während in der Ostregion über Gastpatienten diskutiert wird, meldete die Gesundheit Burgenland zwei neue hoch spezialisierte Bereiche – minimalinvasive Neurochirurgie und ein Wirbelsäulenzentrum. Den Aufbau der Neurochirurgie verantwortet Günther C. Feigl. Der 56-Jährige gilt international als ausgewiesener Experte und war zuvor als Chefarzt am Klinikum Bamberg tätig, wo er das Hirntumor- und Schädelbasiszentrum leitete. Ziel ist die Etablierung einer Vollabteilung bis April 2026.

„Wir sind auf minimalinvasive Eingriffe spezialisiert – so schonend wie möglich, aber so groß wie nötig“, erklärt Feigl. Das Spektrum reicht von Tumorerkrankungen an Gehirn und Rückenmark bis zu komplexen Schmerztherapien. „Leuchtturmprojekt“ Parallel dazu leitet Daniel Staribacher das neu eröffnete Wirbelsäulenzentrum. Der Spezialist für Wirbelsäulenmedizin bringt umfassende Erfahrung aus Deutschland mit. Er betont den Anspruch, „Patientinnen und Patienten individuell zu behandeln und modernste Operationsverfahren einzusetzen, wenn konservative Methoden nicht mehr greifen“.