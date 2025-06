Bleiben Sie gesund im dicksten Bundesland Österreichs

Man könnte meinen, das sei eine tragische Gesundheitskrise. Ist es auch. Aber bevor wir den nächsten Diättrend importieren oder beim Nordic Walking die Marillenpalatschinken aus dem Körper prügeln, lohnt sich ein augenzwinkernder Blick auf unsere wachsende Leibesmitte. Im Burgenland gilt noch, was anderswo längst verloren ging: Essen ist keine Notwendigkeit, sondern eine Lebenshaltung. Wer zum Heurigen geht und nach einem „leichten Salat“ fragt, wird entweder mitleidig angeschaut oder sofort verbannt. Zwischen Speckbrot, Grammelpogatscherln und Kesselgulasch wird nicht gezählt, sondern gefeiert. Und das mit vollem Körpereinsatz.

Schwer in Ordnung

Dabei sind wir in bester Gesellschaft. In Vorarlberg und Tirol – also dort, wo die Menschen schon beim Frühstück auf den Kalorienverbrauch ihrer Bergtour achten – wirkt der Burgenländer mit seiner Brettljause wie ein kulturhistorisches Relikt: ein letztes Bollwerk gegen die Magermilchgesellschaft.