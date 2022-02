Kind missbraucht: Haft für „Stiefvater“

Etwa sechs Jahre alt war das Mädchen, als der Angeklagte ihre Mutter über das Internet kennengelernt hatte. Zwei Jahre später ist der heute 57-jährige Niederösterreicher zu der Frau und ihren Kindern ins Burgenland gezogen.

Als das Mädchen neun Jahre alt war, soll der Mann sie zum ersten Mal unsittlich berührt haben. Über vier Jahren soll der Beschuldigte die Tochter seiner Lebensgefährtin immer wieder sexuell missbraucht haben. Am Montag musste sich der 57-Jährige wegen sexuellen und in drei Fällen wegen schweren sexuellen Missbrauchs am Landesgericht Eisenstadt verantworten.

Das Zelt im Garten

2009 sei er zu seiner Lebenspartnerin ins Burgenland gezogen, schilderte der Niederösterreicher vor dem Schöffensenat. „Anfangs hat mit meiner Partnerin alles gepasst.“ Doch seine Lebensgefährtin sei immer fordernder geworden, er sei zu allerhand Arbeiten angehalten worden. Er habe die Beziehung schon beenden wollen, doch das Paar habe sich entschlossen, es noch einmal zu probieren.

2011 soll es dann zum ersten Mal zu den Übergriffen gekommen sein. „Wir hatten im Garten ein Zelt. Da haben wir gespielt und ich habe ihr vorgelesen.“ In der Nacht sei das Kind bei ihm gelegen. „Da habe ich angefangen, sie zu berühren.“