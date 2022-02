Doskozils SPÖ unterstützt Volksbegehren für höheres Arbeitslosengeld

„Wir bitten die Burgenländer, das Volksbegehren zu unterstützen“, betonte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Donnerstag in der roten Parteizentrale in Eisenstadt. Und er werde auch „innerhalb der Sozialdemokratie dafür werben“, setzte der Politiker nach. Ob die SPÖ Burgenland als Organisation oder er als Person hinter dem Anliegen stehe, wollte der KURIER wissen und bekam zur Antwort: Es werde „eine Mischung aus beidem geben“.