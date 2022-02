Die ersten Zugvögel kehren aus ihren Winterquartieren zurück

Einige Zugvögel wollen sich in den zunehmend milden Wintermonaten nicht mehr an alte Gewohnheiten halten. Die „Ranger“ des Nationalparks haben im heurigen Winter etwa durchgehend kleine Schwärme von Alpenstrandläufern und auch zwei Kampfläufer gesichtet – dabei handelt es sich um Vogelarten, die üblicherweise in Südeuropa oder Nordafrika überwintern.

„Die Lehren aus unserer Kindheit, dass die Zugvögel im Winter nach Afrika fliegen, stimmen nur mehr teilweise“, sagt Elke Schmelzer, Nationalpark-Rangerin und Leiterin der Abteilung für tiergestützte Ökopädagogik in der St. Martins Therme & Lodge. Immer öfter würden sich in der Vogelwelt Phänomene zeigen, die noch in junger Vergangenheit undenkbar schienen: „Während meiner Ausbildung zum Nationalpark-Ranger vor rund 20 Jahren habe ich noch gelernt, dass die Graugänse im Hochwinter in Tunesien überwintern. Mittlerweile sind unsere Breiten das Überwinterungsgebiet der Gänse“, berichtet Schmelzer.

Ziesel halten kürzeren Winterschlaf

Auf die klimatischen Veränderungen hat sich auch eine andere im Seewinkel heimische Tierart eingestellt: das Ziesel. „In der Literatur findet man viele Angaben, dass das Europäische Ziesel erst im April aus dem Winterschlaf erwacht. In den vergangenen Jahren konnten wir die ersten Ziesel der Saison immer schon im Februar beobachten“, erzählt die Nationalpark-Rangerin von ihren Erfahrungen in den vergangenen Wintern.