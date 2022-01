Wieder mehr gefiederte Wintergäste in burgenländischen Gärten

Der Haussperling (alias Spatz) war, wie schon 2021, mit insgesamt 6.464 Meldungen der am häufigsten gesichtete Wintervogel im Burgenland. In 56 Prozent aller Gärten wurde er beobachtet. Auf Platz zwei ist die Kohlmeise geflogen, die etwa doppelt so oft anzutreffen war wie im Vorjahr. Hintergrund: 2021 war ein starkes Baummastjahr. Aufgrund des großen Angebots an Baumsamen haben die Meisen die Futterhäuser verschmäht. Kein Kostverächter war heuer der Feldsperling, der am dritthäufigsten gesichtete Wintervogel im Burgenland. Ein deutliches Lebenszeichen kam auch von den Blaumeisen, deren Anzahl sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt hat.