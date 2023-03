Karl Baldauf ist der längstdienende Anwalt des Burgenlandes

In den Anfängen seiner Karriere war Baldauf durchaus technikaffin. „Ich hatte eines der ersten Kopiergeräte und auch einen sauteuren Anrufbeantworter, für Serienbriefe und ähnliches sogar ein Gerät um 250.000 Schilling. Was für ein Geld das war“, erinnert sich der Anwalt. Heute gehe alles deutlich schneller – kein Vergleich zu früher mit sechs notwendigen Durchschlägen einer mechanischen Schreibmaschine für einen Grundbucheintrag. Statt zu kopieren, hat man früher Texte komplett abgeschrieben.

Heute ist alles anders. Er sei dennoch ein „analoger“ Mensch geblieben. Mappen, Zettel, Diktiergerät – das reicht ihm zum Arbeiten. Und natürlich seine Kanzleimitarbeiterinnen. „Wenn meine Kanzleidamen gehen, dann kann ich zusperren“, lacht Baldauf. In jüngeren Jahren war Karl Baldauf ein durchaus erfolgreicher Sportler. Mit dem UBC Güssing wurde er 1967 und 1971 Landesmeister im Basketball. Als Student spielte er viel Handball. Im Tennis holte er „ein paar Mal“ Staatsmeistertitel und bei den „Skiweltmeisterschaften der Juristen“ sei er stets bester Burgenländer gewesen. „Sportliche Betätigung war für mich immer idealer Ausgleich zum Beruf“, sagt Baldauf.

Seit sieben Jahren ist der Rechtsanwalt, der privat in Maria Bild (Bezirk Jennersdorf) wohnt, außerdem Obmann der „Haustechnik Güssing Blackbirds“, die in der zweiten Basketball-Bundesliga spielen. Bei jedem Heimspiel und einigen Auswärtsfahrten ist „der Karli“ dabei und feuert seine Spieler an.

Was er in seinem Leben bereut? „Wo mein Büro steht, wurde ein Verbrechen an meiner architektonischen Seele begangen. Da war die intakte Bäckerei meines Großvaters, mit herrlicher Tapete an der Wand. Wenn ich die alten Bilder ansehe, dann fang ich direkt zum Weinen an“, erklärt Baldauf.