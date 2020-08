Commerzialbank: FPÖ will "Anwalt für die Betroffenen" sein; SPÖ hinterfragt Aufsichtsrat

Wenn sich dieser Verdacht erhärtet, so Petschnig, dann glaube ich, dass es keinen anderen sauberen Weg gibt, als in Neuwahlen zu gehen. "Man hat sich einen Vorteil verschafft und man sollte den Wählern das Recht zurückgeben."

Kredite und Vorschüsse für Aufsichtsorgane

Unterdessen hinterfragt die SPÖ in der Causa Commerzialbank Mattersburg die Auszahlung von millionenschweren Vorschüssen und Krediten an Führungs- und Aufsichtsorgane der Bank: Allein 2013 hätten sich Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates "nachweislich mehr als vier Millionen Euro gegönnt", sagt Klubobmann Robert Hergovich am Mittwoch in einer Aussendung.

Wofür das Geld geflossen sei, sei allerdings offen. Aus den Informationen lasse sich nicht exakt herleiten, wie sich diese "horrenden Geldsummen" aus dem Jahr 2013 zusammensetzten. Daher fordere er "die türkisen Protagonisten des Aufsichtsrats" auf, "offen zu legen, wofür und weshalb sie sich diese Millionen-Zuckerl zugeschanzt haben", so der Klubobmann.

Hergovich forderte erneut ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz, der auch Bezirksparteiobmann der ÖVP in Mattersburg ist, zum Rücktritt auf.