Hochschule: Georg Pehm schult seinen Nachfolger ein

Aktueller Alleingeschäftsführer ist Georg Pehm , der in knapp drei Wochen 61 wird. Der gebürtige Mittelburgenländer und studierte Volkswirt wurde 2012 erstmals zum FH-Geschäftsführer bestellt.

Seither ist Pehm Alleingeschäftsführer. Sein aktueller Vertrag endet am 31. August 2027. Er werde sich dann nicht mehr bewerben, sagt Pehm, bis dahin aber „mit vollem Elan“ weiterarbeiten.

Weil Wiesler nach dem Proporz-Aus 2015 keine Aussicht auf Wiederbestellung im Jahr 2017 hatte, wechselte er 2016 an eine FH in NÖ.

Begründet wird die Erweiterung der Geschäftsführung auch damit, dass „ein verstärkter Fokus auf den Bereich Gesundheit und Pflege gelegt werden“ soll. Dafür gäbe es an der Hochschule viele qualifizierte Kräfte.

Zum Zug kommen könnte aber Nikolaus „Klaus“ Schermann, ist aus der Hochschule zu hören. Dort beklagt man auch, dass die Ausschreibung just in der stillsten Zeit des Jahres laufe, so als wollte man möglichst wenige Bewerber.