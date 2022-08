Georg Pehm für weitere fünf Jahre FH-Geschäftsführer

Georg Pehm bleibt an der Spitze der FH Burgenland – mindestens bis 31. August 2027. Am Mittwoch wurde er von der Generalversammlung der Fachhochschule per 1. September für weitere fünf Jahre in seiner Funktion wiederbestellt.

Der erste Gratulant war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Auf Basis seiner bisherigen Arbeit werden wir gemeinsam die Stärken der FH Burgenland weiter ausbauen. Mit dem neuen Hebammen-Studiengang, mehr Studienplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie einer neuen Ausbildung im IT-Bereich setzen wir ab Herbst die nächsten Schritte“, kündigte Doskozil an.