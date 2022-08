Football-Premiere: Raimann steht im NFL-Kader von Indianapolis

Bernhard Raimann schaffte es als erster Feldspieler aus Österreich in den 53-Mann-Match-Kader der Indianapolis Colts und ist ab dem ersten Spiel der NFL-Saison 2022 spielberechtigt. Der Nominierung in den aktiven Roster vorausgegangen war eine starke Preseason mit tollen Vorstellungen in allen drei Preseason-Games. Ende April war der 24-Jährige an der 77. Stelle von den Indianapolis Colt im Draft ausgewählt worden - ebenfalls eine Premiere aus österreichischer Sicht.

Ersatzmann von Matt Pryor

Die Preseason-Leistungen von Raimann waren sogar so überzeugend, dass Gerüchte über die Starter-Position laut wurden. Diese soll nun laut Colts-Coach Frank Reich vorerst Raimanns Kollege Matt Pryor einnehmen. Ein Tausch im Laufe der Saison ist aber durchaus möglich und Einsätze wahrscheinlich.

Für Bernhard Seikovits und Sandro Platzgummer verlief die Preseason ebenfalls gut, beiden gelang aber der Sprung in die 53-Mann-Kader der Arizona Cardinals (Seikovits) und New York Giants (Sandro Platzgummer) vorerst nicht.