Millionen Vertrag für Football-Rookie Raimann bei den Colts

Österreichs NFL-Hoffnung Bernhard Raimann hat seinen Vertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben. Das gab das Team aus der Football-Profiliga am Freitag bekannt. Der 24-jährige Burgenländer war Ende April als erster Österreicher in der Geschichte des NFL-Drafts ausgewählt worden - in der dritten Runde an 77. Stelle. Der Rookie-Vertrag des Offensive Tackles läuft für vier Jahre und soll mit rund 5,5 Mio. Dollar (5,2 Mio. Euro) dotiert sein.

Raimann hat ausgezeichnete Chancen, im Herbst als erster Österreicher, der nicht auf der Spezialposition des Kickers beheimatet ist, ein NFL-Spiel zu bestreiten. Der frühere Vienna-Vikings-Mann bekleidete am College die Position des Left Tackles. Auf dieser könnte bei den Colts nach dem Abgang von Altstar Eric Fisher zwar Matt Pryor der erste Konkurrent sein. Der Klub will laut Angaben von General Manager Chris Ballard aber die fünf besten verfügbaren Spieler in seiner Offensive Line auf dem Feld haben. Dafür hat Raimann gute Karten.