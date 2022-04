Raimanns Ziele in der NFL: "Der Himmel ist die Grenze"

Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber am Samstag um exakt 4.07 Uhr MESZ war es dann so weit: Bernhard Raimann hat rot-weiß-rote Sportgeschichte geschrieben. Der 24-jährige Burgenländer hat es als erster Österreicher via Draft in die NFL geschafft. Die Indianapolis Colts haben ihn in der dritten Runde des Drafts, bei dem sich die 32 Teams die besten Talente aussuchen können, an insgesamt 77. Stelle ausgewählt. "Ich bin superaufgeregt", sagte er in einer ersten Videozuspielung aus dem Wohnzimmer der Familie seiner Freundin Calli in Michigan, wo er den Draft verfolgte. "Ich wusste nicht, dass mich die Colts auswählen, auch wenn ich darauf gehofft hatte."