NFL-Karriere als Hauptgewinn: Raimann kann Sportgeschichte schreiben

Kollege als Hellseher

Zur Erklärung: Raimann startete bei den Vienna Vikings als Receiver, also als Passempfänger. An der Delton-Kellog High School in Michigan und in den ersten zwei Jahren an der Central Michigan University kam er als Tight End zum Einsatz. Wegen Verletzungssorgen im Team wechselte er als Left Tackle in die Offensive Line.

Als solcher ist es seine Hauptaufgabe, den eigenen Quarterback zu schützen, indem er die Gegner wegblockt. „Ich hab ihm gesagt, wenn du in die O-Line wechselst, dann kommst du in die NFL“, erinnert sich Milanovic heute an das Gespräch zurück, „das ist verrückt, ich bin so stolz auf ihn.“