NFL-Hoffnung Bernhard Raimann: "Ich musste mich viele Male übergeben"

Ähnlich wie die Geschichte im Film „Blind Side“ – hier wird der Werdegang des späteren Super-Bowl-Champions Michael Oher erzählt – ist auch jene von Raimann keine gewöhnliche. Zwar ist er nicht wie Oher aus armen Verhältnissen kommend von einer reichen Familie aufgenommen worden, sein Weg ist aber nicht minder beeindruckend. Begonnen hat alles im Burgenland, Raimann ist in Steinbrunn aufgewachsen.

Im Alter von 14 Jahren spielte er dann bei den Vienna Vikings vor. „Ich bin nicht mit allzu großen Ambitionen in das Ganze hineingegangen“, erinnert er sich heute zurück, „beim Try-Out war ich sogar zu nervös und wollte schon wieder umdrehen. Mein Papa musste mich überreden.“ Gut so, Raimann wurde genommen, wechselte in die Football Academy der Vikings. Dort schaffte er es auf der Position des Receivers (Passempfänger) sogar ins U19-Nationalteam. Der entscheidende Schritt sollte aber ein anderer sein.