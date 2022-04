Bernhard Raimann vor NFL-Draft: "Das soll erst der Anfang sein"

Für die Lions hat Raimann eine gewisse Sympathie, da der Bundesstaat Michigan, in dem die Metropole Detroit liegt, in den vergangenen Jahren sein Ankerplatz in den USA geworden ist. Zunächst spielte er als Austauschschüler im Örtchen Delton High-School-Football, danach ging es für vier Jahre an die Central Michigan University in Mount Pleasant. Dort verbringt er auch derzeit die meiste Zeit, bald kommen seine Eltern aus Österreich zu Besuch. "Ich war seit 2019 nicht mehr in Österreich", sagte Raimann.

Das Etappenziel

In Michigan, so ist aktuell der Plan, wird Raimann auch den Draft verfolgen, und zwar mit der gesamten Familie bei seiner Freundin, mit der er schon seit einigen Jahren zusammen ist. Die Reise nach Las Vegas, wo die Talenteziehung in diesem Jahr stattfindet, tut er sich nicht an.

Raimann könnte der erste Österreicher werden, der via Draft einen Platz bei einem NFL-Team ergattert. "Für mich persönlich wäre das natürlich eine super Ehre, wenn das so funktioniert. Allerdings ist der Draft natürlich auch nur der Anfang und nicht das Endziel", erklärte er. "Ich würde mich sicher in dem Moment freuen, aber danach geht es einfach weiter zum nächsten Ziel."