Traum von der NFL: Platzgummer nimmt einen neuen Anlauf

Es ist mittlerweile 35 Jahre her, dass ein Österreicher in der NFL gespielt hat. Doch die Chancen stehen gut, dass die Durststrecke in der kommenden Saison zu Ende geht. Noch einmal gestiegen sind sie zu Beginn der Woche, als Sandro Platzgummer einen neuen Vertrag bei den New York Giants unterschrieben hat.

Der 25-jährige Tiroler war 2020 über das „International Player Pathway Program“ (IPPP) der NFL in die USA gekommen und gehörte zwei Saisonen dem Trainingskader des Klubs an. Zuletzt war er als Free Agent jedoch vertragslos, seine Zukunft hing am seidenen Faden. Jetzt erhielt er aber einen neuen Kontrakt beim viermaligen Superbowl-Champion.