NFL-Profi Platzgummer: „Nehme keine Rücksicht mehr auf den Gegner“

Was hat Ihnen die Zeit in New York abgesehen vom Football bisher am meisten gegeben? Was sind die Genussmomente abseits des Sports?

In den fünf Monaten seit dem zweiten Vorbereitungsspiel ist zum ersten Mal meine Freundin da. Das Ganze mit jemanden aus der Heimat zu erleben macht’s noch cooler. Und dann jeden Morgen auf die New Yorker Skyline zu schauen, ist schon sehr besonders. In New York gibt es eigentlich nichts, was man nicht tun kann.

Und was vermissen Sie fern der Heimat am meisten?

Bis vor Kurzem am meisten die Familie, in den letzten eineinhalb Jahren gab es keine Möglichkeit, dass meine Leute zu mir kommen. Hin und wieder fehlt mir die Ruhe in den Bergen.