Vor dem NFL-Start: Österreicher drängen in die großen US-Ligen

Was haben Football, Basketball und Eishockey gemeinsam? In allen drei Sportarten gibt es nordamerikanische Profiligen, in denen der Titel jeweils mehr zählt als ein Weltmeistertitel. Und heuer könnte es erstmals so weit sein, dass in diesen drei Top-Ligen gleichzeitig mindestens ein Österreicher spielt. Bislang kamen in der NFL, der NHL und der NBA insgesamt elf Athleten mit rot-weiß-rotem Pass zum Einsatz. Mit dem heutigen Start der NFL steigt die Hoffnung, dass sich diese Zahl erhöht. Mit Bernhard Seikovits und Sandro Platzgummer befinden sich zwei heimische Spieler in Lauerstellung.