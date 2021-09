Football: Tom Brady wieder einmal der Gejagte

Als Kandidaten für Super Bowl LVI am 13. Februar im kalifornischen Inglewood werden auch die dort heimischen Los Angeles Rams und die Buffalo Bills gehandelt. Die Rams haben sich in einem spektakulären Trade mit Quarterback Matthew Stafford von Detroit verstärkt und dafür ihren einst teuer gedrafteten Spielmacher Jared Goff an die Lions abgegeben.

Das Team von Trainer Sean McVay trifft allerdings in der NFC West mit Seattle, den Arizona Cardinals und den San Francisco 49ers auf drei weitere Teams mit Siegesambitionen. Die Bills wollen indes nach dem Erreichen des AFC-Championship-Spiels (24:38-Niederlage gegen Kansas) nun einen Schritt weiter gehen. Die Hoffnungen ruhen dabei auf Quarterback-Jungstar Josh Allen, der gerade erst seinen Vertrag bis 2028 für satte 258 Millionen Dollar verlängert hat.

Österreich-Beteiligung ungewiss

Auf einen ähnlich fetten Kontrakt wartet noch Lamar Jackson, der Spielmacher sorgte in seinen ersten drei NFL-Jahren in Baltimore für Furore. Die dort beheimateten Ravens gehören zu den üblichen Verdächtigen, wenn es um die Postseason-Plätze geht. Als Geheimfavorit gelten indes die Cleveland Browns, die mit dem Erreichen der Play-offs in der Vorsaison ihr Verlierer-Image abstreiften und unter Coach Kevin Stefanski aufblühen.

Ob es einen österreichischen Beitrag zur NFL geben wird, ist ungewiss. Bernhard Seikovits bei den Cardinals und Sandro Platzgummer bei den New York Giants stehen zumindest einmal im Trainingskader.

Die Corona-Pandemie ist unterdessen weiter ein Thema in der NFL, wenngleich die Regeln für geimpfte Spieler sowie der Fanzugang zu Stadien deutlich gelockert wurden. Dennoch wird es Alltag sein, dass infizierte Spieler am Spieltag ausfallen. So wird aus diesem Grund den Cowboys zum Auftakt in Tampa ihr All-Pro-Guard Zack Martin fehlen, während im ausverkauften Stadion mehr als 65.000 Zuschauer erwartet werden.