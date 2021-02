American Football: Männer, Muskeln & Millionen

Und wenn's am Sonntag, den 7. 2., vor den TV-Schirmen abläuft, so what?! 111 Millionen Haushalte sahen das Finale bisher allein in den USA, 800 Millionen Fans weltweit – diesmal werden es eben um die 75.000 mehr sein, die normalerweise im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, live dabei sein würden. Und nicht nur um die, gerade wegen des Lockdowns richtet man sich heuer auf neue Rekordeinschaltquoten ein. Man darf also davon ausgehen, dass die Preise für TV-Werbung noch einmal ordentlich in die Höhe schnalzen werden. 5,6 Millionen Dollar kostete ein 30-Sekunden-Spot im Vorjahr, so „billig“ wird die Sendezeit heuer nicht zu haben sein.

Prost, Mahlzeit!

Ob sich der Lockdown-Effekt auch auf die Snack-Industrie auswirkt? Man wird sehen, kann sich aber kaum vorstellen, dass die Zahlen noch zu steigern sind: 4.000 Tonnen Popcorn wurden vergangenes Jahr während des Matches verdrückt, dazu noch lockere 14.000 Tonnen Chips. Die US-Pizza-Dienste machen ein Drittel ihres Jahresumsatzes an diesem wichtigsten Sonntag der Saison, 120 Millionen Liter Bier trinken alleine die Amerikaner. Prost, Mahlzeit.