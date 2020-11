Männer und Videospiele: Die neuen Game-Boys

Aber Mr. Jackson zockt seit fast 50 Jahren, angefangen hat er mit Ataris „Pong“, der nervigen Tischtennis-Simulation. Heute hat er’s lieber heftiger. „In der virtuellen Welt hab ich gern eine Waffe in der Hand“, sagt er lächelnd. Wie in seinen Filmen. Demgemäß sieht auch die Auswahl seiner Lieblingsgames aus: „Call of Duty“, das preisgekrönte Gangster-Epos „GTA“ und die perfekt inszenierte, dystopische „Fallout“-Serie.

Die Vorliebe für Action teilt er sich mit seinem Buddy Vin Diesel. Der liebt neben Shootern auch Rollenspiele, egal, ob auf der Konsole oder als „Pen & Paper“-Brettspiele. Und natürlich ist er „World of Warcraft“-Fan der ersten Stunde. Als dritter im Bunde gibt sich Dwayne Johnson sportlich: Er daddelt – no na – „Forza Horizon Fast and Furious“ und das American-Football-Game „Madden NFL“. Wie er sagt, hat er in jedem Zimmer seines Hauses eine Konsole stehen. Kein Wunder, im Kino-Hit „Jumanji“, spielt er ja sogar einen Konsolen-Game-Charakter!