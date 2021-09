Nach der Enttäuschung: Neue Chance für NFL-Export Seikovits

Natürlich, die Enttäuschung war kurz da, als Bernhard Seikovits erfuhr, dass er es nicht in den 53-Mann-Kader der Arizona Cardinals geschafft hat. Doch sie währte nicht lange, schließlich wusste er, dass er seinen Platz im Practice Squad sicher hat. „Das markiert einen weiteren Meilenstein in meiner eigentlich noch kurzen Zeit hier in Arizona“, sagte der 24-jährige Wiener nicht ohne Stolz, „gleichzeitig ist es dann mein Startschuss, um hier in der Regular Season Gas zu geben und Topleistung abzuliefern.“ Denn noch ist der Traum vom ersten NFL-Einsatz nicht geplatzt, die Chance lebt. Wegen einer Regeländerung kann sie schneller kommen als gedacht.