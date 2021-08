48-Yards-Lauf: Platzgummer sorgt in NFL-Testspiel für Highlight

Erst Bernhard Seikovits, dann Sandro Platzgummer. Die beiden österreichischen NFL-Hoffnungen absolvierten am Freitag (Ortszeit) bzw. in der Nacht auf Montag ihre ersten Einsätze für ihre Teams. Während Seikovits, Tight End aus Wien, für die Arizona Cardinals vor allem in den Special Teams zu Minuten kam, sorgte der Tiroler Platzgummer bei den New York Giants für ein echtes Highlight.