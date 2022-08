Ortskerngestaltung: Neue Anstriche für alte Gebäude

Vor rund zehn Jahren begann die Idee, nicht mehr genutzte Gasthäuser zu kaufen. „Wir haben viele Gasthäuser gekauft, weil die Betreiber keine Möglichkeit der Nachnutzung hatten. Das Ganze hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die wir in der Form nicht erwartet haben“, sagt Kollar.

Darunter sind unter anderem der Burgenlandhof in Jennersdorf, das Gasthaus Hirtenfelder in Windisch-Minihof, weitere Gasthäuser in St. Michael und Kemeten sowie Einfamilienhäuser von privaten Verkäufern.

Aktuell sind 42 Gasthäuser im Besitz der Siedlungsgenossenschaft. Für Kollar könnten die Angebote an die OSG jedoch gerne noch weiter steigen: „Es gibt deutlich weniger Angebote, als ich gerne hätte.“

Mit der hauseigenen PR-Abteilung wolle man jetzt verstärkt Privatpersonen erreichen. Die Anzahl an Offerten soll somit erhöht werden.