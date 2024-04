Landesrechnungshof übt Kritik an FH-Tochter für Weiterbildung

Der burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) hat zwei Tochterunternehmen der Fachhochschule Burgenland geprüft und in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht 83 Empfehlungen ausgesprochen.

Bemängelt wird vor allem die Qualitätssicherung bei der AIM Austrian Institute of Management GmbH . Diese habe für über 40 Lehrgänge und bis zu 5.200 Studierende lediglich zwei Lehrgangsleiterinnen beschäftigt. Wenig auszusetzen hatten die Prüfer an der Akademie Burgenland .

Die AIM, die inzwischen in FH Burgenland Weiterbildung GmbH umbenannt wurde, bietet im Auftrag der FH Weiterbildungslehrgänge, vorwiegend mit Masterabschluss, an. Neben der geringen Anzahl an Lehrgangsleiterinnen gebe es dort auch nur zwei Mitarbeiterinnen, die für die Betreuung und Überprüfung der 14 Kooperationsunternehmen zuständig sind, kritisierte der BLRH.