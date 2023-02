Die beliebtesten FH-Studiengänge und die schwierigsten Aufnahmetests

Die Aufnahmeverfahren an den mittlerweile mehr als 700 Bachelor- und Masterstudiengängen an insgesamt 21 FH sind mitunter zeitintensiv und schwierig.

Die Plattform aufnahmepruefung.at erfasst für jedes Studienjahr ein Ranking der schwierigsten, umfangreichsten und selektivsten Tests.

Zu den Studiengängen mit den meisten Bewerberinnen und Bewerbern pro Platz zählten 2020/21 unter anderem der Studiengang „Hebammen“ an der FH Joanneum in Graz, „Physiotherapie“ an der FH Salzburg und „Diätologie“ an der FH Campus Wien.

Längster Aufnahmetest

Zu den längsten Aufnahmeverfahren reihen sich neben dem Medizin-Aufnahmetest (der rund 4 Stunden 50 Minuten dauert) auch einige FH-Studiengänge: Für „Soziale Arbeit“ an der FH Joanneum muss man sich einem dreistündigen Test stellen. An der FH Campus 02 gibt es für jedes Bachelorstudium einen dreistündigen Test.

Regelmäßige Überprüfung

Auch die Fachhochschulen selbst müssen sich regelmäßigen Prüfungen unterziehen. Zur Aufnahme ihres Betriebs sowie zur Beibehaltung benötigen sie nämlich eine Akkreditierung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria).

Die ersten Fachhochschul-Studiengänge waren übrigens technischer Art. Bis heute ist das die Gruppe mit den meisten FH-Studierenden. Im vergangenen Studienjahr waren es 21.639 Studierende im Bereich Technik und Ingenieurwesen. Dicht gefolgt von den Wirtschaftswissenschaften mit 21.323 Studierenden.

Nachhaltige Studiengänge

Derzeit spielt das Thema Nachhaltigkeit in zahlreichen neuen Studiengängen der Fachhochschulen eine große Rolle. Das jüngste Beispiel findet sich an der FH Burgenland. Dort soll im Herbst das Bachelorstudium „International Sustainable Business“ starten.

Aber auch an den anderen FH gibt es ein buntes Spektrum an Studiengängen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen.

An der FH Joanneum gibt es den Bachelor „Nachhaltiges Lebensmittelmanagement“, „Green Building“ an der FH Campus Wien oder „Circular Economy“ an der FH Salzburg. Umweltfreundliche Studiengänge erfreuen sich großer Beliebtheit. Denn sicher ist: Sie bieten gute Jobperspektiven.