Alfred Lehner ist neuer Bildungsdirektor im Burgenland

Der frühere Hauptschuldirektor in Markt Allhau übernimmt am morgigen Tag der Arbeit offiziell das Amt des Bildungsdirektors. Überraschung ist die Personalie keine, schon vor drei Monaten hatte der KURIER Alfred Lehner als Favoriten für die Nachfolge von Heinz Zitz bezeichnet.

Der 62-jährige Lehner, der in seiner beruflichen Karriere auch Schulqualitätsmanager und zuletzt im Bildungsministerium für Schulcluster (Zusammenschluss mehrerer Standorte) zuständig war, sei ein "Vollblut-Pädagoge mit unglaublicher Erfahrung und Kompetenz", so Doskozil. Für Polaschek gewinnt die Bildungsdirektion mit Lehner "einen Vollprofi an ihrer Spitze".

Wie viele Bewerber es insgesamt gab, steht nicht in der Aussendung.