Alfred Lehner gilt als Favorit für die Bildungsdirektion

Angekündigt hat Bildungsdirektor Heinz Zitz seinen Abschied – aus familiären Gründen – schon vor Monaten. Heute ist es tatsächlich so weit. Der seit rund zehn Jahren amtierende Chef von 4.200 Lehrerinnen und Lehrern räumt sein Büro am Eisenstädter Kernausteig und kehrt nach den Semesterferien wieder an die HAK Neusiedl am See zurück.

Dort hat der mit einer Südburgenländerin verheiratete gebürtige Steirer schon von 1995 bis 2005 als Lehrer für Wirtschaftspädagogik und Informatik unterrichtet.