Warum der Heilige Martin heute als Lichtblick gilt

Martini

Der 11. November ist kein gesetzlicher Feiertag. Im Burgenland haben an dem Landesfeiertag aber Schüler und Lehrer unterrichtsfrei. Auch den Mitarbeitern in den Ämtern und Behörden wird seit 1949 per Erlass ein freier Tag zugestanden

Messe mit Bischof

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics lädt am 10. und 11. November in den Eisenstädter Martinsdom ein. Mit Kardinal Jean-Claud Hollerich, Präsident der Kommission der Bischofskonferenz der Europäischen Gemeinschaft, wird er am 11. November ab 9 Uhr die Festmesse feiern