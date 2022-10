Eine Gans kulinarische Reise durchs Burgenland

An diesem Wochenende beginnen auch die diversen Veranstaltungen zu den Themen Gans und Martini. So findet etwa von Freitag bis Sonntag das „Gan(z)s Burgenland Genuss Festival“ in Rust, Mörbisch und Oggau statt – und damit fällt auch der Startschuss für das burgenlandweite Martiniloben. Im Mittelpunkt stehen dabei Kulinarik, Wein und Kunsthandwerk. So lädt etwa ein eigener Markt im Kremayr Haus, dem Ruster Stadtmuseum, zum Probieren, Gustieren und Kaufen ein. Burgenlandweit sind heuer 31 Veranstaltungen zu diesem Thema geplant: 19 im Norden, zehn im Mittelburgenland und zwei im Süden des Landes.

Ebenfalls an diesem Wochenende lädt das Biowinzerpaar Victoria und Gernot Schreiner zu einem Herbstmarkt in ihr Bürgerhaus in der Ruster Altstadt – mit einem besonderen Programm: Denn die drei Söhne Joachim (9), Severin (5) und Vinzenz (4) präsentieren ihre selbst gemachten Produkte und das mit einem eigenen Etikett im Comic-Stil.

Eine weitere Facette des kulinarischen Herbstgenusses wird am Sonntag (ab 10 Uhr) beim Kastanienfest auf Burg Forchtenstein beleuchtet – die Maroni. Jährlicher Höhepunkt ist das Verkosten des rund 250 Meter langen Kastanienstrudels.

Wer es mag, außergewöhnlich zu speisen, dem sei das Ganslbuffet an Bord der Drescher Linie während einer rund zweistündigen Rundfahrt am Neusiedler See ans Herz gelegt. Vier Fixtermine stehen zur Auswahl, größere Gruppen können auch eine private Tour buchen. Abfahrt ist in Mörbisch, mehr Informationen und Reservierung auf drescher.at.