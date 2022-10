Sozialmärkte: Die Tafel kämpft gegen leere Regale

Große Nachfrage im Sonnenmarkt

Seit Oktober 2021 gibt es auch Sozialmärkte der Volkshilfe Burgenland. „Die Nachfrage hat sich in einem Jahr verdoppelt. Es kommen mehr Leute, vor allem Pensionisten“, erklärt Geschäftsführer Markus Kaiser. Am Donnerstag bis 15 Uhr waren in Güssing 30 Personen einkaufen, in Oberwart über 100. Bis 2024 soll es einen Sozialmarkt in jedem Bezirk geben – nur Eisenstadt, Oberpullendorf und Jennersdorf fehlen noch. Um Einkaufen zu können, braucht man eine Berechtigungskarte, die an das Haushaltseinkommen gebunden ist.

Voraussetzungen für den Einkauf

Bei einem Einpersonenhaushalt darf das Einkommen 1.240 Euro nicht übersteigen, bei zwei Personen 1.630 Euro. Für jede weitere erwachsene Person im Haushalt können 195 Euro, für jedes Kind 300 Euro zum Limit addiert werden.

Die Waren umfassen größtenteils Lebensmittel, fallweise auch Hygieneprodukte. Das Warensortiment unterscheidet sich je nach saisonaler Verfügbarkeit.

Soziale Kontakte

Neben den Sonnenmärkten gibt es auch das „Sonnencafé. Hier werden täglich Mittagsmenüs und Kaffee mit Mehlspeise angeboten. Auch „Normalverdiener“ dürfen sich hier treffen.

In der PanTa ist das Kaffeetrinken kostenlos und es gibt auch immer wieder Unterhaltung, wie Kabaretts. „Es ist wichtig, dass auch Menschen mit wenig Geld soziale Kontakte haben“, sagt Roschek.

www.pannonischetafel.com

www.volkshilfe-bgld.at/sonnenmarkt/