„Karawane der Menschlichkeit“ startet neue Hilfsaktion

Die Flüchtlingslage in Nordfrankreich erinnert Pascal Violo an Zustände, wie er sie in Bosnien erlebt hat. Hier hat die „Karawane der Menschlichkeit“ im vergangenen Winter Menschen versorgt, die vor der EU-Außengrenze ein Dasein in größter Not fristen. „Das Problem in Calais ist ein ähnliches wie in Bosnien. Leider gibt es auch dort Pushbacks und Polizeigewalt“, erzählt Violo dem KURIER.

Da die Geflüchteten in Calais nicht für die kalte Jahreszeit ausgerüstet sind, werden vorrangig Sachspenden wie Jacken, Pullover, und Schuhe für den Hilfstransport gesammelt, der im November starten soll. Bis 29. Oktober können die Spenden an sechs Standorten im Burgenland abgegeben werden, zwei sind vor Kurzem neu dazugekommen – in Jennersdorf und Horitschon.