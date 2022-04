Markt St. Martin: Streifzug durch 800 Jahre Geschichte

Bischof aus St. Martin

Im Zuge der Dokumentation der geschichtlichen Ereignisse ist das Komitee auf „Neuigkeiten“ gestoßen, sagt Karall. So haben die Historiker herausgefunden, dass der 1806 zum Bischof von Steinamanger (Szombathely) ernannte Leopold Somogyi 1748 in Markt St. Martin geboren worden war. Er hatte erst den Plan, in das Kamaldulenserkloster in Landsee einzutreten, und studierte auf Wunsch der Mutter aber dann in Wien und Raab (Győr) Theologie. Somogyi war u. a. Pfarrer in Eisenstadt.

Das Dreißigstamt

Das Komitee stieß noch auf eine andere historische Gegebenheit. So habe es in St. Martin bis zum 18. Jahrhundert ein Dreißigstamt gegeben, so Karall. Das waren Zollstationen des Königreichs Ungarn. Der Name kommt von der Einhebung vom „dreißigsten Teil“ des Warenwertes als Zollgebühr.