Willi Opitz sucht die schönste Gans im Land

Top-Winzer Willi Opitz sucht sie – das ist beinahe schon Tradition geworden. Zur Martinizeit, am 12. November , findet zum vierten Mal die „Miss Gans Wahl“ am Weingut und Gästehaus Opitz in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) statt.

Betrachte man die diesjährigen Kandidatinnen, komme das fast einer Weltmeisterschaft gleich, meint der Veranstalter. Denn unter den tierischen Bewerberinnen befinden sich die Französische Elsässer-Gans, die Eurasische Prinzessin und von der Nordsee die Emdener Gans, auf deren Rücken Nils Holgersson geflogen ist.

Neben dem einzigartigen „Schönheitswettbewerb“ erwartet die Gäste erlesenes Fingerfood, Weine und satirische Lesungen von Robert Sommer aus seinen Bestsellern „Ein flotter Dreier“ und „Wie man unverschämt reich & berühmt wird“.

Das besondere Event hat sich mittlerweile einen Namen auch über die Landesgrenzen hinaus gemacht. Deshalb werde die Konkurrenz dieses Jahr nicht nur größer, sondern auch internationaler sein.