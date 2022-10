Neusiedler See: Schlammsauger und -bagger ziehen weiter

Die dort eingesetzten amphibischen Kleingeräte, anschaulicher auch Schlammsauger genannt, wurden in den Hafen nach Mörbisch gebracht und sind dort bereits im Einsatz. Am Donnerstag überzeugte sich die neue Bürgermeisterin Bettina Zentgraf (SPÖ) vom Fortschritt der Arbeiten.

Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Heinrich Dorner (SPÖ) heißt es, dass das Pilotprojekt in Illmitz gut angelaufen sei. Einige der eingesetzten Maschinen hätten ihren Nutzen bestätigt, bei anderen gebe es allerdings noch Optimierungsbedarf. Aber genau um das herauszufinden, habe man das Vorhaben ja auch gestartet. Denn in weiterer Folge sollen diese Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden, was dementsprechende Investitionen in Maschinen notwendig machen wird.

In Podersdorf, Neusiedl am See und Purbach wird derzeit noch gearbeitet. Im nächsten Schritt werden die Bagger und Sauger dann in den Häfen von Jois, Breitenbrunn und Oggau eingesetzt. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Projekt evaluiert werden.