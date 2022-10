Durchwachsener September: Rückgang bei Nächtigungen

Betonung des Positiven

Um einen aussagekräftigeren Vergleich zu erhalten, bezieht sich Tunkel auf das letzte Tourismusjahr vor der Pandemie, also 2019. Seit damals sei der österreichische Markt bei den Gesamtnächtigungen um 11 Prozent zurückgegangen, das Burgenland könne sich bei einem Minus von 6,5 Prozent an dritter Stelle, hinter Steiermark und Kärnten, behaupten. „Auch wenn der Markt und die Umfeldbedingungen nicht einfach und schwer vorhersehbar sind – wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die besten Bedingungen für den Tourismus im Land und für unsere Betriebe herzustellen“, so Tunkel.