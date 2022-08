H2 & Esterhazy-Hotel: Großprojekte in Oberwart und Eisenstadt

Das rund 15 Millionen teure Hochhaus in Oberwart soll im Herbst 2023 beendet sein. In Eisenstadt wird das Esterhazy-Hotel Galántha am 1. September eröffnet.

von David Marousek, Thomas Orovits