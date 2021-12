Große Nachfrage macht Weihnachtskekse zur Mangelware

Bestellungen seit Sommer

Maria Horvath, Betreiberin des Café-Restaurants Pur im mittelburgenländischen Landsee hat schon im Sommer die ersten Bestellungen für die feine, handgemachte Weihnachtsbäckerei entgegen genommen (siehe Bild oben). Derzeit wird auf Hochtouren gearbeitet. „Wir backen immer ganz frisch und arbeiten die Bestellliste ab.“ Aufträge für Weihnachten könne sie deshalb keine mehr annehmen. Als Alternative zum Selberbacken bietet Maria Horvath selbst gemachten Mürbteig an.

Auch in der Backstube von Evelyne Goldenits in Eisenstadt laufen die Öfen heiß. Am Freitag haben die ersten Kunden die süßen Köstlichkeiten aus ihrer Auftragskonditorei „Evelynes Kucheneck“ abgeholt. Geordert werden die Kekse bei ihr ab Oktober. „Derzeit bin ich ziemlich ausgelastet, denn die Ware soll ja frisch sein“, schildert Goldenits. In Zeiten von Corona sei es nicht einfach, Pläne zu machen. Goldenits hat die Ausbildung zur Meisterkonditorin sowie zur Bäckermeisterin absolviert und sich auf allergen- und glutenfreie Mehlspeisen spezialisiert. Statt Weizenmehl verwendet sie Reismehl. Sie setze auch – soweit es möglich ist – auf regionale Zutaten, wie beispielsweise selbst gemachte Marmelade. „Ich versende meine Mehlspeisen in ganz Österreich, weil die Nachfrage so groß ist“, erzählt sie.

Beim Bio–Schatzkistl in Neusiedl am See können Kunden nicht nur Gemüse und Obst bestellen. In der Adventzeit werden auch Kekse, Christstollen und Lebkuchen offeriert. Gebacken werden sie von der Vollkorn-Bio-Bäckerei Waldherr in Großhöflein. Bis zum 20. Dezember werden Aufträge entgegengenommen, geliefert wird im Burgenland, in Wien und NÖ.